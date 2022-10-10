Во Львове взрывы, в городе пропадает свет и мобильная связь
Понедельник, 10 октября 2022, 09:25
Во Львове сообщают взрывы, пока неизвестно - прилеты или работает ПВО.
Источник: читатели в комментарии УП, мэр города Андрей Садовый, глава ОВА Максим Козицкий
Детали: Читатели УП сообщают, что во Львове прогремели несколько взрывов, в некоторых районах города пропал свет.
Прямая речь Садового: "Во Львове слышны взрывы‼
Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях".
Больше деталей: Садовый сообщил, что в школах Львова 10 октября обучение дистанционное.
Онлайн-урок начнется через час после завершения тревоги.
ВИДЕО ДНЯ
Также в городе проблемы с мобильной связью, обещают скоро восстановить.
По словам Козицкого, зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.