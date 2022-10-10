Втрати Росії у війні наближаються до 63 тисяч вояк

Загальні втрати російської армії в повномасштабній війні проти України наближаються до 63 тисяч.

Джерело: дані Генерального штабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.10 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 62870 (+370) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2495 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 5149 (+16) од,

артилерійських систем – 1486 (+9) од,

РСЗВ – 353 (+5) од,

засоби ППО ‒ 181 (+1) од,

літаків – 267 (+1) од,

гелікоптерів – 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11),

крилаті ракети ‒ 249 (+2),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

Дані уточнюються.