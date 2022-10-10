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Втрати Росії у війні наближаються до 63 тисяч вояк

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 09:51

Загальні втрати російської армії в повномасштабній війні проти України наближаються до 63 тисяч.

Джерело: дані Генерального штабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.10 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 62870 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2495 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5149 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1486 (+9) од,
  • РСЗВ – 353 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 181 (+1) од,
  • літаків – 267 (+1) од,
  • гелікоптерів – 235 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 249 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.

Дані уточнюються.

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