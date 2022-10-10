Втрати Росії у війні наближаються до 63 тисяч вояк
Понеділок, 10 жовтня 2022, 09:51
Загальні втрати російської армії в повномасштабній війні проти України наближаються до 63 тисяч.
Джерело: дані Генерального штабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.10 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 62870 (+370) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2495 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5149 (+16) од,
- артилерійських систем – 1486 (+9) од,
- РСЗВ – 353 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 181 (+1) од,
- літаків – 267 (+1) од,
- гелікоптерів – 235 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1097 (+11),
- крилаті ракети ‒ 249 (+2),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3908 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 136 (+0).
Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках.
Дані уточнюються.