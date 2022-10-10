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Потери России в войне приближаются к 63 тысячам солдат

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 октября 2022, 09:51

Общие потери российской армии в полномасштабной войне против Украины приближаются к 63 тысячам.

Источник: данные Генерального штаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.10 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 62870 (+370) человек ликвидировано,
  • танков - 2495 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 5149 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 1486 (+9) ед,
  • РСЗО - 353 (+5) ед,
  • средства ПВО - 181 (+1) ед,
  • самолетов - 267 (+1) ед,
  • вертолетов - 235 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1097 (+11),
  • крылатые ракеты - 249 (+2),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18) ед,
  • специальная техника - 136 (+0).

Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

Данные уточняются.

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