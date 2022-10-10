Потери России в войне приближаются к 63 тысячам солдат
Понедельник, 10 октября 2022, 09:51
Общие потери российской армии в полномасштабной войне против Украины приближаются к 63 тысячам.
Источник: данные Генерального штаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 62870 (+370) человек ликвидировано,
- танков - 2495 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 5149 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 1486 (+9) ед,
- РСЗО - 353 (+5) ед,
- средства ПВО - 181 (+1) ед,
- самолетов - 267 (+1) ед,
- вертолетов - 235 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1097 (+11),
- крылатые ракеты - 249 (+2),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18) ед,
- специальная техника - 136 (+0).
Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.
Данные уточняются.
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