Потери России в войне приближаются к 63 тысячам солдат

Общие потери российской армии в полномасштабной войне против Украины приближаются к 63 тысячам.

Источник: данные Генерального штаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.10 ориентировочно составили:

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личного состава - около 62870 (+370) человек ликвидировано,

танков - 2495 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 5149 (+16) ед,

артиллерийских систем - 1486 (+9) ед,

РСЗО - 353 (+5) ед,

средства ПВО - 181 (+1) ед,

самолетов - 267 (+1) ед,

вертолетов - 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1097 (+11),

крылатые ракеты - 249 (+2),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3908 (+18) ед,

специальная техника - 136 (+0).

Наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

Данные уточняются.