Кім про обстріли: Зараз третя хвиля ракет – майже 50 штук

Російські окупанти б’ють по Україні з 47 ракет, це третя хвиля обстрілів на 10 жовтня, повідомив очільник Миколаївської області Віталій Кім.

Джерело: Кім у Telegram, очільник ВА Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Кіма: "3-тя хвиля ракет - 47 штук.

Реклама:

Сидимо в укриттях".

Деталі: За словами Кіма, вилетіли з Білорусі 10 дронів-камікадзе, перетнули кордон у Волинській області.

За словами Вілкула, 47 ракет летять з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00, але "може бути й раніше".