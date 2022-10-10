Кім про обстріли: Зараз третя хвиля ракет – майже 50 штук
Понеділок, 10 жовтня 2022, 10:15
Російські окупанти б’ють по Україні з 47 ракет, це третя хвиля обстрілів на 10 жовтня, повідомив очільник Миколаївської області Віталій Кім.
Джерело: Кім у Telegram, очільник ВА Кривого Рогу Олександр Вілкул
Пряма мова Кіма: "3-тя хвиля ракет - 47 штук.
Сидимо в укриттях".
Деталі: За словами Кіма, вилетіли з Білорусі 10 дронів-камікадзе, перетнули кордон у Волинській області.
За словами Вілкула, 47 ракет летять з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00, але "може бути й раніше".
ВІДЕО ДНЯ