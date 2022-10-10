Ким об обстрелах: Сейчас третья волна ракет - почти 50 штук

Российские оккупанты бьют по Украине из 47 ракет, это третья волна обстрелов на 10 октября, сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.

Источник: Ким в Telegram, глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Кима: "3-я волна ракет - 47 штук.

Сидим в укрытиях".

Детали: По словам Кима, 8 иранских дронов-камикадзе пересекли границу с Беларусью.

По словам Вилкула, 47 ракет летят из Астрахани - ориентировочное время подлета 11:00, но "может быть и раньше".