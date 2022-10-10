Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ким об обстрелах: Сейчас третья волна ракет - почти 50 штук

Роман ПетренкоПонедельник, 10 октября 2022, 10:15
Ким об обстрелах: Сейчас третья волна ракет - почти 50 штук

Российские оккупанты бьют по Украине из 47 ракет, это третья волна обстрелов на 10 октября, сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.

Источник: Ким в Telegram, глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Кима: "3-я волна ракет - 47 штук.

Реклама:

Сидим в укрытиях".

Детали: По словам Кима, 8 иранских дронов-камикадзе пересекли границу с Беларусью.

По словам Вилкула, 47 ракет летят из Астрахани - ориентировочное время подлета 11:00, но "может быть и раньше".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: обстрелвойнаБеларусьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
обстрел
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
Бывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: