Ким об обстрелах: Сейчас третья волна ракет - почти 50 штук
Понедельник, 10 октября 2022, 10:15
Российские оккупанты бьют по Украине из 47 ракет, это третья волна обстрелов на 10 октября, сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.
Источник: Ким в Telegram, глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул
Прямая речь Кима: "3-я волна ракет - 47 штук.
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Сидим в укрытиях".
Детали: По словам Кима, 8 иранских дронов-камикадзе пересекли границу с Беларусью.
По словам Вилкула, 47 ракет летят из Астрахани - ориентировочное время подлета 11:00, но "может быть и раньше".
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