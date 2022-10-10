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УЗ: Можлива затримка поїздів західного напрямку, є ушкодження мережі

Роман ПетренкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 10:39

Укрзалізниця попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку через ранкові ракетні обстріли росіян.

Джерело: УЗ, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм

Деталі: Укрзалізниця попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі.

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За словами УЗ, резервні теплотяги вже готуються забезпечити безперервний рух.

Пряма мова Найєма: "Усі залізничні вокзали працюють у штатному режимі на висадку та посадку, пасажири в укриттях.

Ми продовжуємо тримати руку на пульсі, резервні вагони готові до подачі у разі необхідності".

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Теми: Укрзалізницяобстрілвійна
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