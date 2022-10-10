УЗ: Можлива затримка поїздів західного напрямку, є ушкодження мережі
Понеділок, 10 жовтня 2022, 10:39
Укрзалізниця попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку через ранкові ракетні обстріли росіян.
Джерело: УЗ, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм
Деталі: Укрзалізниця попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі.
За словами УЗ, резервні теплотяги вже готуються забезпечити безперервний рух.
Пряма мова Найєма: "Усі залізничні вокзали працюють у штатному режимі на висадку та посадку, пасажири в укриттях.
Ми продовжуємо тримати руку на пульсі, резервні вагони готові до подачі у разі необхідності".