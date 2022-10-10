УЗ: Возможна задержка поездов западного направления, есть повреждения сети
Понедельник, 10 октября 2022, 10:39
Укрзализныця предупреждает о возможности задержки поездов западного направления из-за утренних ракетных обстрелов россиян.
Источник: УЗ, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем
Детали: Укрзализныця предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети.
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По словам УЗ, резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение.
Прямая речь Найема: "Все железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме на высадку и посадку, пассажиры в укрытиях.
Мы продолжаем держать руку на пульсе, резервные вагоны готовы к подаче в случае необходимости".
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