УЗ: Возможна задержка поездов западного направления, есть повреждения сети

Укрзализныця предупреждает о возможности задержки поездов западного направления из-за утренних ракетных обстрелов россиян.

Источник: УЗ, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем

Детали: Укрзализныця предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети.

По словам УЗ, резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение.

Прямая речь Найема: "Все железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме на высадку и посадку, пассажиры в укрытиях.

Мы продолжаем держать руку на пульсе, резервные вагоны готовы к подаче в случае необходимости".