Сумщина: у Конотопі вдарили по об'єкту інфраструктури, перебої зі світлом
Понеділок, 10 жовтня 2022, 10:44
У Конотопі сталися вибухи, у різних районах Сумської області фіксують перебої зі світлом.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Пряма мова: "Сумщина. Вибух. Конотоп (...). В Конотопі приліт двох ракет по об'єкту інфраструктури. Є поранені".
Деталі: В усіх районах Сумської області є перебої зі світлом. Подекуди, через це – проблеми з водопостачанням, повідомив Живицький.
Повітряна тривога зберігається по всій Україні з 07:28, у Сумській області – з 06:50.
Зранку 10 жовтня вибухи пролунали у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Харкові. Росіяни атакують, зокрема, енергетичні об'єкти.