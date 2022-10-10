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Сумщина: у Конотопі вдарили по об'єкту інфраструктури, перебої зі світлом

Олена РощінаПонеділок, 10 жовтня 2022, 10:44

У Конотопі сталися вибухи, у різних районах Сумської області фіксують перебої зі світлом. 

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Сумщина. Вибух. Конотоп (...). В Конотопі приліт двох ракет по об'єкту інфраструктури. Є поранені".

Деталі: В усіх районах Сумської області є перебої зі світлом. Подекуди, через це – проблеми з водопостачанням, повідомив Живицький.

Повітряна тривога зберігається по всій Україні з 07:28, у Сумській області – з 06:50.

Зранку 10 жовтня вибухи пролунали у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Харкові. Росіяни атакують, зокрема, енергетичні об'єкти.

Теми: Сумська областьвійнаелектроенергія
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