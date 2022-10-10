Сумщина: в Конотопе ударили по объекту инфраструктуры, перебои со светом

В Конотопе произошли взрывы, в разных районах Сумской области фиксируют перебои со светом.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Сумщина. Взрыв. Конотоп (...). В Конотопе прилет двух ракет по объекту инфраструктуры. Есть раненые".

Детали: Во всех районах Сумской области есть перебои со светом. Кое-где из-за этого – проблемы с водоснабжением, сообщил Живицкий.

Воздушная тревога сохраняется по всей Украине с 07:28, в Сумской области – с 06:50.

Утром 10 октября взрывы прогремели в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Николаеве, Харькове. Россияне атакуют, в частности, энергетические объекты.