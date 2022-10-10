Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: в Конотопе ударили по объекту инфраструктуры, перебои со светом

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 10:44

В Конотопе произошли взрывы, в разных районах Сумской области фиксируют перебои со светом. 

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Сумщина. Взрыв. Конотоп (...). В Конотопе прилет двух ракет по объекту инфраструктуры. Есть раненые".

Детали: Во всех районах Сумской области есть перебои со светом. Кое-где из-за этого – проблемы с водоснабжением, сообщил Живицкий.

Воздушная тревога сохраняется по всей Украине с 07:28, в Сумской области – с 06:50.

Утром 10 октября взрывы прогремели в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Николаеве, Харькове. Россияне атакуют, в частности, энергетические объекты.

Темы: Сумская областьвойнаэлектроэнергия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

картаЗалужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины

Кулеба: После ракетных ударов никто из западных партнеров не предлагал переговоры с РФ

Все новости...
Сумская область
Россияне атаковали Сумскую область, 70 "приходов" за день
Вражеский беспилотник убил мать троих детей на Сумщине
Россияне били по Сумской области неуправляемыми ракетами, ранен мужчина
Последние новости
00:51
"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица
00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
23:55
Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью
23:49
Киевляне вечером "прикрутили" потребление электроэнергии на четверть – Укрэнерго
23:47
Лукашенко решил, что органы госбезопасности должны подчиняться только ему
23:25
"Эта баклажка с водой – ценнее всех моих вещей": как украинцев эвакуировали из опасных регионов
23:19
Байден пообещал Украине передовые системы ПВО
23:14
Глава Евросовета: ракетные удары РФ свидетельствуют о растущем отчаянии Кремля
23:06
Экономические новости 10 октября: веерные отключения из-за ударов РФ, Украина прекращает экспорт электроэнергии
22:59
Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ
Все новости...