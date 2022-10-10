Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумщина: в Конотопе ударили по объекту инфраструктуры, перебои со светом

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 10:44

В Конотопе произошли взрывы, в разных районах Сумской области фиксируют перебои со светом. 

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Сумщина. Взрыв. Конотоп (...). В Конотопе прилет двух ракет по объекту инфраструктуры. Есть раненые".

Реклама:

Детали: Во всех районах Сумской области есть перебои со светом. Кое-где из-за этого – проблемы с водоснабжением, сообщил Живицкий.

Воздушная тревога сохраняется по всей Украине с 07:28, в Сумской области – с 06:50.

Утром 10 октября взрывы прогремели в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Николаеве, Харькове. Россияне атакуют, в частности, энергетические объекты.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьвойнаэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Сумская область
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
Бывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: