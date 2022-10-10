В Івано-Франківську зупинили транспорт: ракетна навала РФ по Україні триває

Через російські ракетні атаки 10 жовтня в Івано-Франківську зупинили рух транспорту.

Джерело: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у відеозверненні

Пряма мова: "Прохання бути максимально в укриттях. Ми весь транспорт зупинили і ви тепер розумієте чому. По Україні завдаються масові удари. Ворог випускає велику кількість ракет, працює протиповітряна оборона. Але потрібно розуміти, що кількість ракет надзвичайно велика. Прохання максимально відреагувати.

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Прохання для всіх підприємств, навчальних закладів та всіх закладів максимально обмежити офлайн режим. Тобто, максимально працювати в онлайн режимі протягом цієї доби.

Тому ще раз закликаю всіх івано-франківців без паніки, спокійно, перебувайте в укриттях. Будьте максимально безпечними. Обстріли можуть тривати достатньо довгий час. Тому, реагуймо на повітряні тривоги.

Дякуємо Богу та ЗСУ. Все буде добре! Ми переможемо! Ворог просто бачить, що програє, тому вдається до масових ударів. Давайте, будемо максимально обережні!".

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Деталі: Марцінків закликав усіх уникати виходу в місто і максимально перейти в режим онлайн.