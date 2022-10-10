Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В Ивано-Франковске остановили транспорт: ракетная атака РФ по Украине продолжается

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 октября 2022, 11:02
иллюстративное фото

Из-за российских ракетных атак 10 октября в Ивано-Франковске остановили движение транспорта.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении

Прямая речь: "Просьба быть максимально в укрытиях. Мы весь транспорт остановили и вы теперь понимаете почему. По Украине наносятся массовые удары. Враг выпускает большое количество ракет, работает противовоздушная оборона. Но нужно понимать, что количество ракет чрезвычайно велико. Просьба максимально отреагировать.

Просьба для всех предприятий, учебных заведений и всех заведений максимально ограничить офлайн режим. То есть, максимально работать в онлайн режиме в течение этих суток.

Поэтому еще раз призываю всех ивано-франковцев без паники, спокойно, находитесь в укрытиях. Будьте максимально безопасными. Обстрелы могут продолжаться достаточно долгое время. Поэтому, реагируем на воздушные тревоги.

Спасибо Богу и ВСУ. Все будет хорошо! Мы победим! Враг просто видит, что проигрывает, поэтому прибегает к массовым ударам. Давайте, будем максимально осторожны!".

Детали: Марцинкив призвал всех избегать выхода в город и максимально перейти в режим онлайн.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Ивано-Франковсквойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

картаЗалужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины

Кулеба: После ракетных ударов никто из западных партнеров не предлагал переговоры с РФ

Все новости...
Ивано-Франковск
Марцинкив призвал выехать из Франковска на 9 мая из-за возможных обстрелов
Тарас Прохасько: украинцы умеют ценить свою и чужую жизнь. А россиянам все по*уй
Василия Слипака вместо Чайковского: в Ивано-Франковске переименовали 25 улиц
Последние новости
00:51
"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица
00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
23:55
Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью
23:49
Киевляне вечером "прикрутили" потребление электроэнергии на четверть – Укрэнерго
23:47
Лукашенко решил, что органы госбезопасности должны подчиняться только ему
23:25
"Эта баклажка с водой – ценнее всех моих вещей": как украинцев эвакуировали из опасных регионов
23:19
Байден пообещал Украине передовые системы ПВО
23:14
Глава Евросовета: ракетные удары РФ свидетельствуют о растущем отчаянии Кремля
23:06
Экономические новости 10 октября: веерные отключения из-за ударов РФ, Украина прекращает экспорт электроэнергии
22:59
Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ
Все новости...