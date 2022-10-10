В Ивано-Франковске остановили транспорт: ракетная атака РФ по Украине продолжается

Из-за российских ракетных атак 10 октября в Ивано-Франковске остановили движение транспорта.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении

Прямая речь: "Просьба быть максимально в укрытиях. Мы весь транспорт остановили и вы теперь понимаете почему. По Украине наносятся массовые удары. Враг выпускает большое количество ракет, работает противовоздушная оборона. Но нужно понимать, что количество ракет чрезвычайно велико. Просьба максимально отреагировать.

Просьба для всех предприятий, учебных заведений и всех заведений максимально ограничить офлайн режим. То есть, максимально работать в онлайн режиме в течение этих суток.

Поэтому еще раз призываю всех ивано-франковцев без паники, спокойно, находитесь в укрытиях. Будьте максимально безопасными. Обстрелы могут продолжаться достаточно долгое время. Поэтому, реагируем на воздушные тревоги.

Спасибо Богу и ВСУ. Все будет хорошо! Мы победим! Враг просто видит, что проигрывает, поэтому прибегает к массовым ударам. Давайте, будем максимально осторожны!".

Детали: Марцинкив призвал всех избегать выхода в город и максимально перейти в режим онлайн.