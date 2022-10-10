В Ивано-Франковске остановили транспорт: ракетная атака РФ по Украине продолжается

Из-за российских ракетных атак 10 октября в Ивано-Франковске остановили движение транспорта.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в видеообращении

Прямая речь: "Просьба быть максимально в укрытиях. Мы весь транспорт остановили и вы теперь понимаете почему. По Украине наносятся массовые удары. Враг выпускает большое количество ракет, работает противовоздушная оборона. Но нужно понимать, что количество ракет чрезвычайно велико. Просьба максимально отреагировать.

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Просьба для всех предприятий, учебных заведений и всех заведений максимально ограничить офлайн режим. То есть, максимально работать в онлайн режиме в течение этих суток.

Поэтому еще раз призываю всех ивано-франковцев без паники, спокойно, находитесь в укрытиях. Будьте максимально безопасными. Обстрелы могут продолжаться достаточно долгое время. Поэтому, реагируем на воздушные тревоги.

Спасибо Богу и ВСУ. Все будет хорошо! Мы победим! Враг просто видит, что проигрывает, поэтому прибегает к массовым ударам. Давайте, будем максимально осторожны!".

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Детали: Марцинкив призвал всех избегать выхода в город и максимально перейти в режим онлайн.