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Естонія готує офіційне визнання Росії державою-терористом

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 11:03

Цього тижня у парламенті Естонії очікуються термінові рішення для визнання Росії державою-терористом.

Про це повідомив голова комітету парламенту Естонії у закордонних справах Марко Міхельсон.

Депутат відзначив, що це рішення також стане відповіддю на російські ракетні атаки по містах України. Поширивши фото багатоквартирного будинку, частково зруйнованого вибухом ракети у Запоріжжі, Міхельсон зазначив, що закликає до визнання терористичної сутності дій РФ.

"Парламент Естонії завтра представить резолюцію, яка назве російський режим терористичним. Підтримуйте нас!" -  написав він у twitter.

Міхельсон не уточнив, чи йдеться про внесення проєкту, чи про узгоджені плани його ухвалення вже у вівторок. Чинний тиждень у парламенті Естонії є сесійним, коли відбувається ухвалення рішень.

Раніше він вже досяг згоди з колегами про підготовку такого документу. Наприкінці вересня Марко Міхельсон заявляв, що очолюваний ним комітет "одноголосно дотримується думки, що Рійгікогу (парламент) має підготувати заяву, що визнає російський режим терористичний, а Росію – державою-спонсором тероризму", - заявляв він.

Як відомо, Україна вимагає від США визнання за Росією такого статусу. Детально про те, чому йдеться саме про "спонсора тероризму", йдеться у інтерв’ю посла України в США Оксани Маркарової.

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У серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму.

Теми: ЕстоніяРосіятероризмвійна
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