Эстония готовит официальное признание России государством-террористом

На этой неделе в парламенте Эстонии ожидаются срочные решения для признания России государством-террористом.

Об этом сообщил председатель комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсон.

Депутат отметил, что это решение также станет ответом на российские ракетные атаки по городам Украины. Распространив фото многоквартирного дома, частично разрушенного взрывом ракеты в Запорожье, Михельсон отметил, что призывает к признанию террористической сущности действий РФ.

"Парламент Эстонии завтра представит резолюцию, которая назовет российский режим террористическим. Поддержите нас!" - написал он в twitter.

Михельсон не уточнил, идет ли речь о внесении проекта или о согласованных планах его принятия уже во вторник. Действующая неделя в парламенте Эстонии является сессионной, когда происходит принятие решений.

Ранее он уже достиг согласия с коллегами о подготовке такого документа. В конце сентября Марко Михельсон заявлял, что возглавляемый им комитет "единогласно придерживается мнения, что Рийгикогу (парламент) должен подготовить заявление, признающее российский режим террористическим, а Россию - государством-спонсором терроризма", - заявлял он.

Как известно, Украина требует от США признания за Россией такого статуса. Подробно о том, почему речь идет именно о "спонсоре терроризма", говорится в интервью посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

ВИДЕО ДНЯ

В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма.