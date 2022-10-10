Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эстония готовит официальное признание России государством-террористом

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 11:03

На этой неделе в парламенте Эстонии ожидаются срочные решения для признания России государством-террористом.

Об этом сообщил председатель комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсон.

Депутат отметил, что это решение также станет ответом на российские ракетные атаки по городам Украины. Распространив фото многоквартирного дома, частично разрушенного взрывом ракеты в Запорожье, Михельсон отметил, что призывает к признанию террористической сущности действий РФ.

Реклама:

"Парламент Эстонии завтра представит резолюцию, которая назовет российский режим террористическим. Поддержите нас!" - написал он в twitter.

Михельсон не уточнил, идет ли речь о внесении проекта или о согласованных планах его принятия уже во вторник. Действующая неделя в парламенте Эстонии является сессионной, когда происходит принятие решений.

Ранее он уже достиг согласия с коллегами о подготовке такого документа. В конце сентября Марко Михельсон заявлял, что возглавляемый им комитет "единогласно придерживается мнения, что Рийгикогу (парламент) должен подготовить заявление, признающее российский режим террористическим, а Россию - государством-спонсором терроризма", - заявлял он.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, Украина требует от США признания за Россией такого статуса. Подробно о том, почему речь идет именно о "спонсоре терроризма", говорится в интервью посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма.

Темы: ЭстонияРосcиятерроризмвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Эстония
Эстония изменит условия временной защиты украинским беженцам
Разведка Эстонии рассказала, от чего зависит дальнейший успех контрнаступления Украины
ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области – разведка Эстонии
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
Бывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: