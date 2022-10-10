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Єврокомісар Рейндерс під час вибухів перебував в укритті у Києві

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 11:43

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс у понеділок вранці перебуває у Києві та перечікує масовані ракетні удари РФ в укритті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел "ЄП", станом на зараз усі зустрічі в рамках візиту єврокомісара скасовані, однак сам Рейндерс уже прибув до Києва, тож йому довелось спуститись в укриття.

"Сьогодні вранці у центрі Києва пролунала серія вибухів. Завдяки швидкій реакції співробітників служби безпеки мене та мою команду швидко перевели до підвалу готелю. Ми в безпеці та чекаємо розвитку ситуації", - написав єврокомісар у своєму Twitter та опублікував фото.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не зламається від залякування цивільного населення, а такі дії РФ - аргумент для всіх, хто ще вважає можливим вести мирні перемовини з Путіним.

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Теми: ЄСКиїввибухвійна
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