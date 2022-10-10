Єврокомісар Рейндерс під час вибухів перебував в укритті у Києві

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс у понеділок вранці перебуває у Києві та перечікує масовані ракетні удари РФ в укритті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел "ЄП", станом на зараз усі зустрічі в рамках візиту єврокомісара скасовані, однак сам Рейндерс уже прибув до Києва, тож йому довелось спуститись в укриття.

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"Сьогодні вранці у центрі Києва пролунала серія вибухів. Завдяки швидкій реакції співробітників служби безпеки мене та мою команду швидко перевели до підвалу готелю. Ми в безпеці та чекаємо розвитку ситуації", - написав єврокомісар у своєму Twitter та опублікував фото.

Une série d'explosions dans le centre-ville de #Kyiv ce matin. Grâce à la réaction rapide du personnel de sécurité, mon équipe et moi avons été rapidement transférés au sous-sol de l'hôtel. Nous sommes en sécurité et attendons l’évolution de la situation. #ukraine pic.twitter.com/xPWaL6HuFv — Didier Reynders (@dreynders) October 10, 2022

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