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Єврокомісар Рейндерс під час вибухів перебував в укритті у Києві

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 11:43

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс у понеділок вранці перебуває у Києві та перечікує масовані ракетні удари РФ в укритті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел "ЄП", станом на зараз усі зустрічі в рамках візиту єврокомісара скасовані, однак сам Рейндерс уже прибув до Києва, тож йому довелось спуститись в укриття.

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"Сьогодні вранці у центрі Києва пролунала серія вибухів. Завдяки швидкій реакції співробітників служби безпеки мене та мою команду швидко перевели до підвалу готелю. Ми в безпеці та чекаємо розвитку ситуації", - написав єврокомісар у своєму Twitter та опублікував фото.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не зламається від залякування цивільного населення, а такі дії РФ - аргумент для всіх, хто ще вважає можливим вести мирні перемовини з Путіним.

Президент Естонії Алар Каріс закликав європейців задуматись, що багатьом українцям доводиться переживати кожного дня. 

Теми: ЄСКиїввибухвійна
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