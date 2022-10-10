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Еврокомиссар Рейндерс во время взрывов находился в укрытии в Киеве

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 11:43

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в понедельник утром находится в Киеве и пережидает массированные ракетные удары РФ в укрытии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным источников "ЕП", по состоянию на сейчас все встречи в рамках визита еврокомиссара отменены, однако сам Рейндерс уже прибыл в Киев, поэтому ему пришлось спуститься в укрытие.

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"Сегодня утром в центре Киева прогремела серия взрывов. Благодаря быстрой реакции сотрудников службы безопасности меня и мою команду быстро перевели в подвал отеля. Мы в безопасности и ждем развития ситуации", - написал еврокомиссар в своем Twitter и опубликовал фото.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не сломается от запугивания гражданского населения, а такие действия РФ - аргумент для всех, кто еще считает возможным вести мирные переговоры с Путиным.

Президент Эстонии Алар Карис призвал европейцев задуматься, что многим украинцам приходится переживать каждый день. 

Темы: ЕСКиеввзрыввойна
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