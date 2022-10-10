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Повітряні сили уточнили, чим і звідки Росія завдає ударів 10 жовтня

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 12:06
Повітряні сили уточнили, чим і звідки Росія завдає ударів 10 жовтня
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил

Росія в атаці 10 жовтня задіяла проти України високоточні ракети.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 10 жовтня

Пряма мова: "Сьогодні вже маємо 83 ракети, які прилетіли по нашій державі, станом на 11.40 збито понад 43 ракети…

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Робота ППО – доволі чудові показники.

Ворог застосовує високтоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону, а також ракети "Калібр" із Чорного моря, також "Іскандер", С-300 та "Торнадо".

Деталі: За словами Ігната, російські літаки злітають з району Астрахані залітають на північ Каспійського моря і звідти здійснюють пуски.

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Речник ПС нагадав, що ракети Х-101 можуть долати відстань у 5500 кілометрів. Тому не важливо, звідки їх запускають, а важливо – як їх запускають, за яким маршрутом.

За словами Ігната, ворог намагається обманути нашу ППО, а українські зенітники роблять все можливе аби виявити ворожі повітряні цілі.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук запевнив, що ППО працює злагоджено і протидіє ворогу.

Також ППО збила 9 із 12 дронів-камікадзе  Shahed-136.

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