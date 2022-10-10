Повітряні сили уточнили, чим і звідки Росія завдає ударів 10 жовтня
Росія в атаці 10 жовтня задіяла проти України високоточні ракети.
Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 10 жовтня
Пряма мова: "Сьогодні вже маємо 83 ракети, які прилетіли по нашій державі, станом на 11.40 збито понад 43 ракети…
Робота ППО – доволі чудові показники.
Ворог застосовує високтоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону, а також ракети "Калібр" із Чорного моря, також "Іскандер", С-300 та "Торнадо".
Деталі: За словами Ігната, російські літаки злітають з району Астрахані залітають на північ Каспійського моря і звідти здійснюють пуски.
Речник ПС нагадав, що ракети Х-101 можуть долати відстань у 5500 кілометрів. Тому не важливо, звідки їх запускають, а важливо – як їх запускають, за яким маршрутом.
За словами Ігната, ворог намагається обманути нашу ППО, а українські зенітники роблять все можливе аби виявити ворожі повітряні цілі.
Командувач Повітряних сил Микола Олещук запевнив, що ППО працює злагоджено і протидіє ворогу.
Також ППО збила 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.