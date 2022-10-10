Воздушные силы уточнили, чем и откуда Россия наносит удары 10 октября

Россия в атаке 10 октября задействовала против Украины высокоточные ракеты.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 10 октября

Прямая речь: "Сегодня уже имеем 83 ракеты, которые прилетели по нашему государству, по состоянию на 11.40 сбито более 43 ракет...

Работа ПВО - довольно замечательные показатели.

Враг применяет высокоточные ракеты Х-101, Х-555, которые запускают со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона, а также ракеты "Калибр" из Черного моря, также "Искандер", С-300 и "Торнадо".

Детали: По словам Игната, российские самолеты взлетают из района Астрахани, залетают на север Каспийского моря и оттуда осуществляют пуски.

Спикер ПС напомнил, что ракеты Х-101 могут преодолевать расстояние в 5500 километров. Поэтому не важно, откуда их запускают, а важно - как их запускают, по какому маршруту.

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По словам Игната, враг пытается обмануть нашу ПВО, а украинские зенитчики делают все возможное, чтобы обнаружить вражеские воздушные цели.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заверил, что ПВО работает слаженно и противодействует врагу.

Также ПВО сбила 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.