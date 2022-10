Три російські ракети пролетіли над Молдовою – там викликали посла

Під час масованого ракетного обстрілу України щонайменше три ракети пролетіли над територією сусідньої Молдови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter повідомляє віцепрем’єр та МЗС Молдови Ніку Попеску.

"Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії",- пише він.

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.



I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation.