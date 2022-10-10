Три російські ракети пролетіли над Молдовою – там викликали посла
Під час масованого ракетного обстрілу України щонайменше три ракети пролетіли над територією сусідньої Молдови.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter повідомляє віцепрем’єр та МЗС Молдови Ніку Попеску.
"Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії",- пише він.
Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.— Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022
I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation.
Нагадаємо, свої реакції масований ракетний удар РФ по українських містах вранці 10 жовтня опублікували посольства, МЗС та лідери вже низки країн.
Серед них – і президентка Молдови Мая Санду. "Рішуче засуджую триваючий масований ракетний удар по українських містах, включно з Києвом. Варварство, тероризм і вбивство невинного цивільного населення має негайно припинитися", - написала вона.
Також висловилися і міністри закордонних справ Фінляндії та Литви наголосивши, що ракетні удари по цивільних цілях є воєнним злочином.
Президент Естонії Алар Каріс закликав європейців задуматись, що багатьом українцям доводиться переживати кожного дня. А глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав надати більше озброєння Україні.