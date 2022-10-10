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Три російські ракети пролетіли над Молдовою – там викликали посла

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 12:20

Під час масованого ракетного обстрілу України щонайменше три ракети пролетіли над територією сусідньої Молдови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter повідомляє віцепрем’єр та МЗС Молдови Ніку Попеску.

"Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії",- пише він.

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Нагадаємо, свої реакції масований ракетний удар РФ по українських містах вранці 10 жовтня опублікували посольства, МЗС та лідери вже низки країн.

Серед них – і президентка Молдови Мая Санду. "Рішуче засуджую триваючий масований ракетний удар по українських містах, включно з Києвом. Варварство, тероризм і вбивство невинного цивільного населення має негайно припинитися", - написала вона.

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Також висловилися і міністри закордонних справ Фінляндії та Литви наголосивши, що ракетні удари по цивільних цілях є воєнним злочином.

Президент Естонії Алар Каріс закликав європейців задуматись, що багатьом українцям доводиться переживати кожного дня. А глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав надати більше озброєння Україні.

Теми: МолдоваРосія
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