Три российские ракеты пролетели над Молдовой - там вызвали посла

Во время массированного ракетного обстрела Украины по меньшей мере три ракеты пролетели над территорией соседней Молдовы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter сообщает вице-премьер и МИД Молдовы Нику Попеску.

"Три крылатые ракеты, запущенные сегодня утром по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы. Я поручил вызвать для объяснений посла России",- пишет он.

Также высказались и министры иностранных дел.

Напомним, свои реакции на массированный ракетный удар РФ по украинским городам утром 10 октября опубликовали посольства, МИД и лидеры уже ряда стран.

Среди них - и президент Молдовы Майя Санду. "Решительно осуждаю продолжающийся массированный ракетный удар по украинским городам, включая Киев. Варварство, терроризм и убийство невинного гражданского населения должно немедленно прекратиться", - написала она.