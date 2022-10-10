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США закликали своїх громадян виїхати з України: "удари РФ є прямою загрозою для цивільних"

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 12:39

Посольство США в Україні опублікувало заклик для американців, які перебувають в Україні, виїжджати з країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія почала удари по українській цивільній та урядовій інфраструктурі у Києві та інших місцях. Триваючі російські удари в Україні створюють безпосередню загрозу для цивільного населення та інфраструктури. Посольство закликає громадян США на місці ховатися у сховища та негайно виїхати з України наземним транспортом, коли це буде безпечно зробити", - йдеться в оголошенні. 

Як повідомлялося, посол США Бріджит Брінк після ракетних ударів вранці 10 жовтня констатувала, що РФ посилює атаки проти цивільного населеня. 

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко оголосив про задіяння Союзної армії та пообіцяв Україні "Кримський міст-2"

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Теми: СШАвійнаУкраїнаРосія
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