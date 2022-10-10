США призвали своих граждан выехать из Украины: "удары РФ являются прямой угрозой для гражданских"

Посольство США в Украине опубликовало призыв для американцев, находящихся в Украине, выезжать из страны.



Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия начала удары по украинской гражданской и правительственной инфраструктуре в Киеве и других местах. Продолжающиеся российские удары в Украине создают непосредственную угрозу для гражданского населения и инфраструктуры. Посольство призывает граждан США на месте прятаться в убежища и немедленно выехать из Украины наземным транспортом, когда это будет безопасно сделать", - говорится в объявлении.

Как сообщалось, посол США Бриджит Бринк после ракетных ударов утром 10 октября констатировала, что РФ усиливает атаки против гражданского населения.

Тем временем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о задействовании Союзной армии и пообещал Украине "Крымский мост-2".