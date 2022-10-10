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Лукашенко анонсував повернення до Білорусі російських військових

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 12:41

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що незабаром у країну знову повернуться російські військові.

Як повідомляє білоруська державна агенція БелТА, таку заяву він зробив під час наради з військовими, повідомляє Європейська правда.

За словами Лукашенка, Росії зараз не до нового о конфлікту. "Ще не вистачало другого конфлікту. Ви знаєте, що у них вистачає проблем. Тому ви не розраховуйте на велику чисельність Збройних сил Російської Федерації. Але це буде не одна тисяча людей", - заявив білоруський диктатор.

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"І будьте готові найближчим часом прийняти цих людей та розмістити там, де потрібно, за нашим планом. Без перебору, без нагнітання ситуації та обстановки", - доручив він міністру оборони Білорусі.

Нагадаємо,  раніше Лукашенко заявив про домовленість із Владіміром Путіним про розгорнення спільного регіонального угруповання військ. Такий крок Лукашенко пояснює ніби планами України розпочати війну проти Білорусі.

"Вчора по неофіційних каналах нас попередили про завдання удару по Білорусі з території України. Як було заявлено, "Ми зробимо так, що це буде Кримський міст-2". Моя відповідь була проста: донесіть президенту України та іншим божевільним, що Кримський міст буде їм здаватися квіточками, якщо вони торкнуться своїми брудними руками хоч до метра нашої території", - цитують білоруські медіа Лукашенка. 

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Одночасно Лукашенко намагається заспокоїти білорусів, заявляючи, що мобілізація не буде проводитися.

"Вже люди нутром почули: "Щось там негаразд, напруження та інше". - А що робити, а як робити? Ще раз повторюю: кожному на своєму місці займатися своєю справою", - переконує він.

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіявійна
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