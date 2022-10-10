Лукашенко анонсировал возвращение в Беларусь российских военных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вскоре в страну снова вернутся российские военные.

Как сообщает белорусское государственное агентство БелТА, такое заявление он сделал во время совещания с военными, сообщает Европейская правда.

По словам Лукашенко, России сейчас не до нового конфликта. "Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек", - заявил белорусский диктатор.

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