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Лукашенко анонсировал возвращение в Беларусь российских военных

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 12:41

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вскоре в страну снова вернутся российские военные.

Как сообщает белорусское государственное агентство БелТА, такое заявление он сделал во время совещания с военными, сообщает Европейская правда.

По словам Лукашенко, России сейчас не до нового конфликта. "Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек", - заявил белорусский диктатор.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcиявойна
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