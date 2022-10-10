Кулеба поговорив з главою МЗС Туреччини: скоординували реакцію через Генасаблею ООН
Понеділок, 10 жовтня 2022, 12:59
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про телефонну розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Кулеба розповів, що глава МЗС Туреччини рішуче засудив останні російські удари та запевнив, що Анкара продовжить підтримувати Україну.
Реклама:
"Ми скоординували зусилля для організації рішучої відповіді через Генеральну асаблею ООН", - зазначив Дмитро Кулеба.
Перед цим він поговорив також з міністеркою закордонних справ Канади та закликав, щоб союзники скоординованими зусиллями швидше дали Україні додаткові засоби ППО і ПРО.
Як повідомлялося, через масовані ракетні атаки Росії Дмитро Кулеба перервав тур Африкою і терміново повертається в Україну.
ВІДЕО ДНЯ