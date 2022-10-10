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Кулеба поговорив з главою МЗС Туреччини: скоординували реакцію через Генасаблею ООН

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 12:59

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про телефонну розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Кулеба розповів, що глава МЗС Туреччини рішуче засудив останні російські удари та запевнив, що Анкара продовжить підтримувати Україну. 

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"Ми скоординували зусилля для організації рішучої відповіді через Генеральну асаблею ООН", - зазначив Дмитро Кулеба. 

Перед цим він поговорив також з міністеркою закордонних справ Канади та закликав, щоб союзники скоординованими зусиллями швидше дали Україні додаткові засоби ППО і ПРО. 

Як повідомлялося, через масовані ракетні атаки Росії Дмитро Кулеба перервав тур Африкою і терміново повертається в Україну.

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Теми: війнаКулеба ДмитроМЗСТуреччина
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