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Кулеба поговорив з главою МЗС Туреччини: скоординували реакцію через Генасаблею ООН

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 12:59

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про телефонну розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Кулеба розповів, що глава МЗС Туреччини рішуче засудив останні російські удари та запевнив, що Анкара продовжить підтримувати Україну. 

"Ми скоординували зусилля для організації рішучої відповіді через Генеральну асаблею ООН", - зазначив Дмитро Кулеба. 

Перед цим він поговорив також з міністеркою закордонних справ Канади та закликав, щоб союзники скоординованими зусиллями швидше дали Україні додаткові засоби ППО і ПРО. 

Як повідомлялося, через масовані ракетні атаки Росії Дмитро Кулеба перервав тур Африкою і терміново повертається в Україну.

Теми: війнаКулеба ДмитроМЗСТуреччина
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