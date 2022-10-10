Кулеба поговорил с главой МИД Турции: скоординировали реакцию через Генассамблею ООН
Понедельник, 10 октября 2022, 12:59
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Кулеба рассказал, что глава МИД Турции решительно осудил последние российские удары и заверил, что Анкара продолжит поддерживать Украину.
"Мы скоординировали усилия для организации решительного ответа через Генеральную ассамблею ООН", - отметил Дмитрий Кулеба.
Перед этим он поговорил также с министром иностранных дел Канады и призвал, чтобы союзники скоординированными усилиями быстрее дали Украине дополнительные средства ПВО и ПРО.
Как сообщалось, из-за массированных ракетных атак России Дмитрий Кулеба прервал тур по Африке и срочно возвращается в Украину.