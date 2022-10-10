Кулеба поговорил с главой МИД Турции: скоординировали реакцию через Генассамблею ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кулеба рассказал, что глава МИД Турции решительно осудил последние российские удары и заверил, что Анкара продолжит поддерживать Украину.

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"Мы скоординировали усилия для организации решительного ответа через Генеральную ассамблею ООН", - отметил Дмитрий Кулеба.

Перед этим он поговорил также с министром иностранных дел Канады и призвал, чтобы союзники скоординированными усилиями быстрее дали Украине дополнительные средства ПВО и ПРО.

Как сообщалось, из-за массированных ракетных атак России Дмитрий Кулеба прервал тур по Африке и срочно возвращается в Украину.