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Кулеба поговорил с главой МИД Турции: скоординировали реакцию через Генассамблею ООН

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 12:59

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. 

Об этом сообщает "Европейская правда". 

Кулеба рассказал, что глава МИД Турции решительно осудил последние российские удары и заверил, что Анкара продолжит поддерживать Украину. 

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"Мы скоординировали усилия для организации решительного ответа через Генеральную ассамблею ООН", - отметил Дмитрий Кулеба. 

Перед этим он поговорил также с министром иностранных дел Канады и призвал, чтобы союзники скоординированными усилиями быстрее дали Украине дополнительные средства ПВО и ПРО. 

Как сообщалось, из-за массированных ракетных атак России Дмитрий Кулеба прервал тур по Африке и срочно возвращается в Украину. 

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Темы: войнаКулеба ДмитрийМИДТурция
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