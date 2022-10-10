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В МЗС Чехії вважають, що після ракетних атак РФ Заходу слід зняти обмеження на постачання зброї

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 13:16

В МЗС Чехії після масованих ракетних ударів РФ по Україні вважають, Захід має зняти обмеження на постачання зброї, яку ще лишилися.

Про це на зустрічі з українськими журналістами заявив заступник глави МЗС Чехії Ярослав Курфюрст, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Росія використовує терористичні методи. Повинне бути скасування будь-яких обмежень, які існують на постачання зброї Україні. Настав час для ще більшої підтримки України" - сказав він.

Заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечни у свою чергу сказав, що ці обмеження, які деякі країни самі собі встановили, були непотрібними від самого початку.

За словами, заступника міністра від самого початку повномасштабного вторгнення стало щоденним квестом знайти дипломатичні способи відповіді на терористичні атаки Росії.

"Такі терористичні атаки не можуть бути покарані в достатній мірі, тому що головні злочинці сидять у Кремлі і насолоджуються своїм життям. Тому ми серед тих, хто просуває ідею створення трибуналу щодо злочину агресії Росії, щоб покарати тих, хто відповідальний, а не лише тих, хто чинить злочини власними руками" - зазначив Курфюрст.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не зламається від залякування цивільного населення, а такі дії РФ - аргумент для всіх, хто ще вважає можливим вести мирні перемовини з Путіним.

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Теми: ЧехіязброяРосіявійна
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