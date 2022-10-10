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МИД Чехии: после ракетных атак РФ Западу следует снять ограничения на поставки оружия

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 13:16

В МИД Чехии после массированных ракетных ударов РФ по Украине считают, что Запад должен снять ограничения на поставки оружия, которые еще остались.

Об этом на встрече с украинскими журналистами заявил заместитель главы МИД Чехии Ярослав Курфюрст, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Россия использует террористические методы. Должна быть отмена любых ограничений, которые существуют на поставки оружия Украине. Пришло время для еще большей поддержки Украины", - сказал он.

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Заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны в свою очередь сказал, что эти ограничения, которые некоторые страны сами себе установили, были ненужными с самого начала.

По его словам, с самого начала полномасштабного вторжения стало ежедневным квестом найти дипломатические способы ответа на террористические атаки России.

"Такие террористические атаки не могут быть наказаны в достаточной степени, потому что главные преступники сидят в Кремле и наслаждаются жизнью. Поэтому мы среди тех, кто продвигает идею создания трибунала по преступлению агрессии России, чтобы наказать тех, кто ответственен, а не только тех, кто совершает преступления собственными руками", - отметил Курфюрст.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не сломается от запугивания гражданского населения, а такие действия РФ - аргумент для всех, кто еще считает возможным вести мирные переговоры с Путиным.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал предоставить больше вооружения Украине.

Темы: ЧехияоружиеРосcиявойна
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