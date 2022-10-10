Через обстріли РФ можливі перебої на кордонах з ЄС і Молдовою
Понеділок, 10 жовтня 2022, 13:32
Державна прикордонна служба України попереджає, що через російські ракетні обстріли 10 жовтня можливі перебої у роботі пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС та Молдовою.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Дослівно: "У зв’язку з ворожими обстрілами та пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури на заході України можливі перебої у роботі пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС та Республікою Молдова.
Просимо громадян врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок".
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