Из-за обстрелов РФ возможны перебои на границах с ЕС и Молдовой

Государственная пограничная служба Украины предупреждает, что из-за российских ракетных обстрелов 10 октября возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов критической инфраструктуры на западе Украины возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Республикой Молдова.

Просим граждан учесть данную информацию при планировании зарубежных поездок".