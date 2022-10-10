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Из-за обстрелов РФ возможны перебои на границах с ЕС и Молдовой

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 октября 2022, 13:32
Из-за обстрелов РФ возможны перебои на границах с ЕС и Молдовой

Государственная пограничная служба Украины предупреждает, что из-за российских ракетных обстрелов 10 октября возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов критической инфраструктуры на западе Украины возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Республикой Молдова.

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Просим граждан учесть данную информацию при планировании зарубежных поездок".

Темы: Пограничная службаграницавойна
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