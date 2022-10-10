Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Из-за обстрелов РФ возможны перебои на границах с ЕС и Молдовой

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 октября 2022, 13:32

Государственная пограничная служба Украины предупреждает, что из-за российских ракетных обстрелов 10 октября возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов критической инфраструктуры на западе Украины возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Республикой Молдова.

Просим граждан учесть данную информацию при планировании зарубежных поездок".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Пограничная службаграницавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

картаЗалужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины

Кулеба: После ракетных ударов никто из западных партнеров не предлагал переговоры с РФ

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники зафиксировали фейковый сбор на нужды ГПСУ
"В первый и в последний раз": пограничники обратились к мобилизованным Путиным россиянам
Украинские правоохранители пропустили в Польшу 300 кг гашиша - ГБР
Последние новости
03:52
Лукашенко подчинил КГБ Беларуси исключительно себе
02:58
Из-за массированного обстрела Украины Трасс потребует созвать лидеров НАТО
02:11
ВСУ ударили по вражеским ПВО и уничтожили более 170 захватчиков – ОК "Юг"
01:46
Украина разработала новое соглашение о безопасности со стороны Запада – СМИ
00:51
"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица
00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
23:55
Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью
23:49
Киевляне вечером "прикрутили" потребление электроэнергии на четверть – Укрэнерго
23:47
Лукашенко решил, что органы госбезопасности должны подчиняться только ему
23:25
"Эта баклажка с водой – ценнее всех моих вещей": как украинцев эвакуировали из опасных регионов
Все новости...