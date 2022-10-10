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Посол США повідомила, що команда посольства в безпеці, та висловила співчуття постраждалим

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 13:55

Посол США Бріджит Брінк повідомила, що вона та команда посольства у безпеці, й висловила співчуття усім, хто постраждав під час ранкового ракетного удару.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Наша команда у безпеці після чергової хвилі російських ударів по цивільних об’єктах. Вдячна всім, хто відреагував та працює заради нашої безпеки, моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні", - написала Бріджит Брінк.

Нагадаємо, з початком масованого ракетного обстрілу посольство закликало своїх громадян якнайшвидше виїздити з України. 

Посол Німеччини Анка Фельдгузен коротко написала, що ховалася в одному укритті з сотнями киян.

В укриття довелось ховатися також єврокомісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу, який саме прибув до столиці з візитом. 

Теми: СШАвійнаРосія
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