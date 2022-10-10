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Посол США сообщила, что команда посольства в безопасности, и выразила соболезнования пострадавшим

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 13:55

Посол США Бриджит Бринк сообщила, что она и команда посольства в безопасности, и выразила соболезнования всем, кто пострадал от утреннего ракетного удара.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Наша команда в безопасности после очередной волны российских ударов по гражданским объектам. Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за тех, кто пострадал в Киеве и по всей Украине", - написала Бриджит Бринк.

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Напомним, с началом массированного ракетного обстрела посольство призвало своих граждан как можно быстрее выезжать из Украины

Посол Германии Анка Фельдгузен коротко написала, что пряталась в одном укрытии с сотнями киевлян.

В укрытие пришлось прятаться также еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу, который как раз прибыл в столицу с визитом. 

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Темы: СШАвойнаРосcия
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