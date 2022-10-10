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Ракетні удари по Києву та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня - ГУР

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 14:09
Ракетні удари по Києву та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня - ГУР
ГУР МОУ

Українська розвідка заявляє, що ракетні удари по українській столиці та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Дослівно: "За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.

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До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст".

Деталі: За даними розвілки, 8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому "Енгельс" було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101.

На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами "Калібр".

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Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості, наголошують у розвідці.

Теми: розвідкавійна
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