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Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября - ГУР

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 октября 2022, 14:09
ГУР МОУ

Украинская разведка заявляет, что ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Дословно: "По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

В воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к заданию массированных ракетных обстрелов. Целями определялись именно объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов".

Детали: По данным разведки, 8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" было перебазировано семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101.

На внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с сорока ракетами "Калибр".

Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и запугивание европейской общественности, отмечают в разведке.

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Темы: разведкавойна
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