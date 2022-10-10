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Німеччина обіцяє першу систему ППО IRIS-T для України ближчими днями

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 14:19

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "у найближчі кілька днів".

Як пише "Європейська правда", її цитує Spiegel.

"Поновлення ракетних ударів по Києву та багатьох інших містах підкреслює, наскільки важливо швидко надати Україні системи ППО. Тож зараз ми надаємо спеціальну підтримку засобами для протидії загрозі з повітря. У найближчі кілька днів перша з наших чотирьох передових систем IRIS-T буде готова ефективно захищати українців", - заявила Крістіне Ламбрехт. 

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Вона додала, що постачання наступних трьох систем планується у наступному році.

Як повідомлялося, посол Німеччини Анка Фельдгузен під час масованої ракетної атаки на Київ вранці 10 жовтня ховалася в одному сховищі з сотнями киян. 

Самій Крістіне Ламбрехт під час її візиту до Одеси на початку жовтня також довелося двічі спускатися в укриття. 

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Теми: НімеччинаППО
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