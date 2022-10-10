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Германия обещает первую систему ПВО IRIS-T для Украины "в ближайшие дни"

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 14:19

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия хочет передать Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T "в ближайшие несколько дней".

Как пишет "Европейская правда", ее цитирует Spiegel.

"Возобновление ракетных ударов по Киеву и многим другим городам подчеркивает, насколько важно быстро предоставить Украине системы ПВО. Поэтому сейчас мы предоставляем специальную поддержку средствами для противодействия угрозе с воздуха. В ближайшие несколько дней первая из наших четырех передовых систем IRIS-T будет готова эффективно защищать украинцев", - заявила Кристине Ламбрехт. 

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Вона додала, що постачання наступних трьох систем планується у наступному році.

Як повідомлялося, посол Німеччини Анка Фельдгузен під час масованої ракетної атаки на Київ вранці 10 жовтня ховалася в одному сховищі з сотнями киян. 

Самій Крістіне Ламбрехт під час її візиту до Одеси на початку жовтня також довелося двічі спускатися в укриття. 

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Темы: ГерманияПВО
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