Германия обещает первую систему ПВО IRIS-T для Украины "в ближайшие дни"

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что Германия хочет передать Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T "в ближайшие несколько дней".

Как пишет "Европейская правда", ее цитирует Spiegel.

"Возобновление ракетных ударов по Киеву и многим другим городам подчеркивает, насколько важно быстро предоставить Украине системы ПВО. Поэтому сейчас мы предоставляем специальную поддержку средствами для противодействия угрозе с воздуха. В ближайшие несколько дней первая из наших четырех передовых систем IRIS-T будет готова эффективно защищать украинцев", - заявила Кристине Ламбрехт.

Вона додала, що постачання наступних трьох систем планується у наступному році.

Як повідомлялося, посол Німеччини Анка Фельдгузен під час масованої ракетної атаки на Київ вранці 10 жовтня ховалася в одному сховищі з сотнями киян.

Самій Крістіне Ламбрехт під час її візиту до Одеси на початку жовтня також довелося двічі спускатися в укриття.