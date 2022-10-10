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У Макрона розповіли про розмову з Зеленським: пообіцяли більшу підтримку, зокрема військову

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 14:45

У Єлисейському палаці розповіли про розмову президента Еммануеля Макрона з президентом України Володимиром Зеленським після масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 10 жовтня.

Про це повдіомляє "Європейська правда".

Макрон висловив надзвичайну занепокоєність тим, що ракетні удари призвели до жетв серед цивільного населення. "Він підтвердив свою цілковиту підтримку Володимиру Зеленському, та що Франція збільшить свою підтримку України, у відповідь на потреби, сформульовані Києвом - у тому числі що стосується військового обладнання", - зазначили у комюніке. 

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Як додають, Макрон "залишатиметься на зв’язку з президентом Зеленським, європейськими партнерами і G7".

Зауважимо, Франція не згадала про термінове скликання зустрічі G7 - про що повідомив у своєму комюніке Офіс президента. 

Теми: МакронЗеленський
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