У Макрона рассказали о разговоре с Зеленским: пообещали большую поддержку, в том числе военную

В Елисейском дворце рассказали о разговоре президента Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским после массированного ракетного удара РФ по Украине утром 10 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Макрон выразил чрезвычайную обеспокоенность тем, что ракетные удары привели к жертвам среди гражданского населения. "Он подтвердил свою полную поддержку Владимиру Зеленскому и сказал, что Франция увеличит свою поддержку Украины, в ответ на потребности, сформулированные Киевом - в том числе в том, что касается военного оборудования", - отметили в коммюнике.

Как добавляют, Макрон "будет оставаться на связи с президентом Зеленским, европейскими партнерами и G7".

Заметим, Франция не упомянула о срочном созыве встречи G7 - о чем сообщил в своем коммюнике Офис президента.