Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

У Макрона рассказали о разговоре с Зеленским: пообещали большую поддержку, в том числе военную

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 14:45

В Елисейском дворце рассказали о разговоре президента Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским после массированного ракетного удара РФ по Украине утром 10 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Макрон выразил чрезвычайную обеспокоенность тем, что ракетные удары привели к жертвам среди гражданского населения. "Он подтвердил свою полную поддержку Владимиру Зеленскому и сказал, что Франция увеличит свою поддержку Украины, в ответ на потребности, сформулированные Киевом - в том числе в том, что касается военного оборудования", - отметили в коммюнике. 

Как добавляют, Макрон "будет оставаться на связи с президентом Зеленским, европейскими партнерами и G7".

Заметим, Франция не упомянула о срочном созыве встречи G7 - о чем сообщил в своем коммюнике Офис президента. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МакронЗеленский
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

картаЗалужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины

Кулеба: После ракетных ударов никто из западных партнеров не предлагал переговоры с РФ

Все новости...
Макрон
Макрон пообещал Зеленскому помочь Украине восстановить полный суверенитет
Экс-генсек НАТО обвинил Макрона во вредительстве и ослаблении Украины
Макрон: Нейтральные в вопросе войны в Украине страны становятся соучастниками России
Последние новости
04:48
Обстрелы россиян: на Сумщине погиб человек, еще четверо – ранены
03:52
Лукашенко подчинил КГБ Беларуси исключительно себе
02:58
Из-за массированного обстрела Украины Трасс потребует созвать лидеров НАТО
02:11
ВСУ ударили по вражеским ПВО и уничтожили более 170 захватчиков – ОК "Юг"
01:46
Украина разработала новое соглашение о безопасности со стороны Запада – СМИ
00:51
"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица
00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
23:55
Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью
23:49
Киевляне вечером "прикрутили" потребление электроэнергии на четверть – Укрэнерго
23:47
Лукашенко решил, что органы госбезопасности должны подчиняться только ему
Все новости...