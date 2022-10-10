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У Макрона рассказали о разговоре с Зеленским: пообещали большую поддержку, в том числе военную

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 14:45

В Елисейском дворце рассказали о разговоре президента Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским после массированного ракетного удара РФ по Украине утром 10 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Макрон выразил чрезвычайную обеспокоенность тем, что ракетные удары привели к жертвам среди гражданского населения. "Он подтвердил свою полную поддержку Владимиру Зеленскому и сказал, что Франция увеличит свою поддержку Украины, в ответ на потребности, сформулированные Киевом - в том числе в том, что касается военного оборудования", - отметили в коммюнике. 

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Как добавляют, Макрон "будет оставаться на связи с президентом Зеленским, европейскими партнерами и G7".

Заметим, Франция не упомянула о срочном созыве встречи G7 - о чем сообщил в своем коммюнике Офис президента. 

Темы: МакронЗеленский
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