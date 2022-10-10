Генштаб уточнив: Росія за ранок запустила 84 крилатих ракети і 24 безпілотники по Україні

За ранок 10 жовтня російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Дослівно: "Уточнені дані щодо масованого ракетного удару станом на 14.00

Російська Федерація використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136".

Знищено 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА ( з них 10 типу "камікадзе").

Зберігайте спокій та не нехтуйте сигналами повітряних тривог".