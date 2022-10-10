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Генштаб уточнил: Россия за утро запустила 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника по Украине

Елена РощинаПонедельник, 10 октября 2022, 15:23
Иллюстративное фото из Facebook Генштаба

За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Дословно: "Уточненные данные по массированному ракетному удару по состоянию на 14.00 Российская Федерация использовала 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 – иранские "Шахид-136". Уничтожено 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе").

Сохраняйте спокойствие и не пренебрегайте сигналами воздушных тревог".

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Темы: Генштаббеспилотникивойна
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