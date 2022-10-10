Генштаб уточнил: Россия за утро запустила 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника по Украине

За утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Дословно: "Уточненные данные по массированному ракетному удару по состоянию на 14.00 Российская Федерация использовала 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 – иранские "Шахид-136". Уничтожено 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа "камикадзе").

Сохраняйте спокойствие и не пренебрегайте сигналами воздушных тревог".