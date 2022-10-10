Кулеба після розмови з головним дипломатом ЄС натякнув, що блок вже готує відповідь для РФ
Понеділок, 10 жовтня 2022, 16:16
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Європейський Союз вже готує відповідь у зв’язку з масованим ракетним ударом РФ по українських містах 10 жовтня.
Як пише "Європейська правда", про це він згадав, розповідаючи про телефонну розмову з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.
Кулеба розповів, що він підтвердив підтримку з боку ЄС на тлі цих подій. "Нові відповідні рішення ЄС вже готуються", - написав Дмитро Кулеба.
Раніше Боррель зазначив, що шокований ракетними ударами по цивільних цілях та що "додаткова військова підтримка ЄС – на шляху в Україну".
Нагадаємо, посол Євросоюзу Матті Маасікас в інтерв’ю "Європейській правді" розповів, як працює механізм, за яким ЄС надає зброю Україні.
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