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Кулеба після розмови з головним дипломатом ЄС натякнув, що блок вже готує відповідь для РФ

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 16:16

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Європейський Союз вже готує відповідь у зв’язку з масованим ракетним ударом РФ по українських містах 10 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це він згадав, розповідаючи про телефонну розмову з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

Кулеба розповів, що він підтвердив підтримку з боку ЄС на тлі цих подій. "Нові відповідні рішення ЄС вже готуються", - написав Дмитро Кулеба. 

Раніше Боррель зазначив, що шокований ракетними ударами по цивільних цілях та що "додаткова військова підтримка ЄС – на шляху в Україну".

Нагадаємо, посол Євросоюзу Матті Маасікас в інтерв’ю "Європейській правді" розповів, як працює механізм, за яким ЄС надає зброю Україні.

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Теми: Кулеба ДмитроРосія
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