Кулеба после разговора с главным дипломатом ЕС намекнул, что блок уже готовит ответ для РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Европейский Союз уже готовит ответ в связи с массированным ракетным ударом РФ по украинским городам 10 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом он упомянул, рассказывая о телефонном разговоре с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

Кулеба рассказал, что он подтвердил поддержку со стороны ЕС на фоне этих событий. "Новые соответствующие решения ЕС уже готовятся", - написал Дмитрий Кулеба.

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Ранее Боррель отметил, что шокирован ракетными ударами по гражданским целям и что "дополнительная военная поддержка ЕС - на пути в Украину".

Напомним, посол Евросоюза Матти Маасикас в интервью "Европейской правде" рассказал, как работает механизм, по которому ЕС предоставляет оружие Украине.