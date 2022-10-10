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Кулеба после разговора с главным дипломатом ЕС намекнул, что блок уже готовит ответ для РФ

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 16:16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Европейский Союз уже готовит ответ в связи с массированным ракетным ударом РФ по украинским городам 10 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом он упомянул, рассказывая о телефонном разговоре с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

Кулеба рассказал, что он подтвердил поддержку со стороны ЕС на фоне этих событий. "Новые соответствующие решения ЕС уже готовятся", - написал Дмитрий Кулеба. 

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Ранее Боррель отметил, что шокирован ракетными ударами по гражданским целям и что "дополнительная военная поддержка ЕС - на пути в Украину".

Напомним, посол Евросоюза Матти Маасикас в интервью "Европейской правде" рассказал, как работает механизм, по которому ЕС предоставляет оружие Украине.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcия
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