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У Ростовській області вдруге за два дні розбився військовий літак – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 16:23
У Ростовській області вдруге за два дні розбився військовий літак – ЗМІ
Військовий літак у Ростовській області, фото З ASTRA

У Ростовській області Росії зазнав авіакатастрофи військовий літак, який повинен був зробити бойовий виліт, за день до цього в тому ж регіоні впав інший бомбардувальник.

Джерело: Медуза з посиланням на Telegram-канал Astra

Деталі: За інформацією ЗМІ, Су-25 вилетів з аеродрому в/ч 75391 на бойовий виліт. У полі в районі хутора Рогалик Міллеровського району Ростовської області він зазнав аварії. Пілот загинув. 

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9 жовтня стало відомо, що в Ростовській області зазнав аварії навчальний Су-24, проте екіпаж катапультувався з літака. Російські ЗМІ стверджували, що причиною падіння літака була технічна несправність, а озброєння на борту не було.

Теми: Росіяавіа
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