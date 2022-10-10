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В Ростовской области второй раз за два дня разбился военный самолет – СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 16:23
В Ростовской области второй раз за два дня разбился военный самолет – СМИ
Военный самолет в Ростовской области, фото С ASTRA

В Ростовской области России потерпел крушение военный самолет, который должен был сделать боевой вылет, за день до этого в том же регионе упал другой бомбардировщик.

Источник: Медуза з посиланням на Telegram-канал Astra

Детали: По информации СМИ, Су-25 вылетел из аэродрома в/ч 75391 на боевой вылет. В поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района Ростовской области он потерпел крушение. Пилот погиб. 

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9 октября стало известно, что в Ростовской области потерпел крушение учебный Су-24, однако экипаж катапультировался из самолета. Российские СМИ утверждали, что причиной падения самолета была техническая неисправность, а вооружения на борту не было.

Темы: Росcияавиа
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