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Ракетний удар 10 жовтня: 11 загиблих, 87 постраждалих - поліція

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 16:27
фото з Facebook

Внаслідок ракетних ударів Росії 10 жовтня, за попередніми даними, постраждали 87 людей та 70 об’єктів інфраструктури.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко

Пряма мова: "Наймасовіший обстріл України: Росія продовжує показувати світові свою терористичну суть.

Російські ракети забрали життя 11 людей. Серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу…

Вічна пам'ять усім загиблим".

Деталі: За даними поліції, наразі постраждали від ворожих атак по Україні 87 осіб. Серед потерпілих також є працівники НПУ.

Відомо про пошкодження близько 70 об’єктів, з яких 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа.

ВІДЕО ДНЯ

На місцях влучань працюють більше 80 слідчо-оперативних груп поліції. Для документування воєнних злочинів задіяні мобільні криміналістичні лабораторії.

Теми: війнаполіція
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