Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Ракетный удар 10 октября: 11 погибших, 87 пострадавших - полиция

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 октября 2022, 16:27
фото из Facebook

В результате ракетных ударов России 10 октября, по предварительным данным, пострадали 87 человек и 70 объектов инфраструктуры.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко

Прямая речь: "Самый массовый обстрел Украины: Россия продолжает показывать миру свою террористическую суть.

Российские ракеты унесли жизни 11 человек. Среди них - 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу...

Вечная память всем погибшим".

Детали: По данным полиции, на данный момент пострадали от вражеских атак по Украине 87 человек. Среди пострадавших также есть работники НПУ.

Известно о повреждении около 70 объектов, из которых 29 объектов критической инфраструктуры, 4 многоэтажных и 35 частных жилых домов, а также столичная школа.

ВИДЕО ДНЯ

На местах попаданий работают более 80 следственно-оперативных групп полиции. Для документирования военных преступлений задействованы мобильные криминалистические лаборатории.

Темы: войнаполиция
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ ударили по вражеским ПВО и уничтожили более 170 захватчиков – ОК "Юг"

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

картаЗалужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Байден: Ракетные удары продемонстрировали жестокость незаконной войны Путина против Украины

Все новости...
война
В Минобороны Беларуси заявили, что войны с Украиной не будет, если их не будут "провоцировать"
В Бурштынскую ТЭС попало четыре ракеты - глава ОВА
Во Львове запустили авто с громкоговорителями из-за проблем с оповещением о тревоге
Последние новости
06:19
Враг ракетами атаковал Запорожье – ОВА
05:45
Россияне видят, как "сильно Путин ошибся" – руководитель спецслужбы Британии
04:48
Обстрелы россиян: на Сумщине погиб человек, еще четверо – ранены
03:52
Лукашенко подчинил КГБ Беларуси исключительно себе
02:58
Из-за массированного обстрела Украины Трасс потребует созвать лидеров НАТО
02:11
ВСУ ударили по вражеским ПВО и уничтожили более 170 захватчиков – ОК "Юг"
01:46
Украина разработала новое соглашение о безопасности со стороны Запада – СМИ
00:51
"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица
00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
23:55
Полиция усиливает уличное патрулирование Киевщины вечером и ночью
Все новости...