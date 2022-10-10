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Ракетный удар 10 октября: 11 погибших, 87 пострадавших - полиция

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 октября 2022, 16:27
Ракетный удар 10 октября: 11 погибших, 87 пострадавших - полиция
фото из Facebook

В результате ракетных ударов России 10 октября, по предварительным данным, пострадали 87 человек и 70 объектов инфраструктуры.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко

Прямая речь: "Самый массовый обстрел Украины: Россия продолжает показывать миру свою террористическую суть.

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Российские ракеты унесли жизни 11 человек. Среди них - 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу...

Вечная память всем погибшим".

Детали: По данным полиции, на данный момент пострадали от вражеских атак по Украине 87 человек. Среди пострадавших также есть работники НПУ.

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Известно о повреждении около 70 объектов, из которых 29 объектов критической инфраструктуры, 4 многоэтажных и 35 частных жилых домов, а также столичная школа.

На местах попаданий работают более 80 следственно-оперативных групп полиции. Для документирования военных преступлений задействованы мобильные криминалистические лаборатории.

Темы: войнаполиция
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