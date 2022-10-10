Президентка Єврокомісії та прем’єрка Естонії разом звернулися до українців з кордону з РФ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єрка Естонії Кая Каллас записали спільне звернення до українців у зв’язку з масованими ракетними ударами РФ, стоячи поруч з кордоном Євросоюзу та Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Лідерки записали звернення, швидше за все, в естонській Нарві, що розташована фактично на кордоні з Росією.
Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2022
Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror.
I know that Ukrainians will stay strong.
We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF
Урсула фон дер Ляєн сказала, що шокована й обурена ракетними ударами по українських містах.
"Путінська Росія ще раз продемонструвала світу, за що вона виступає - за варварство і терор. Для відповідальних за це мають бути наслідки… Висловлюю щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українців цим не залякати. І українці знають, що ми будемо поруч з вами - стільки, скільки буде необхідно", - наголосила президентка Єврокомісії.
"Наше чітке послання українцям - ми підтримуємо вас усіма можливими способами. Що ми справді маємо зробити - це надати вам засоби ППО від союзників, щоб Україна могла захистити свої міста і цивільне населення. Тому що Росія явно почала ескалацію і б’є по цивільних. Наші думки з постраждалими. Ми - поруч з Україною", - сказала Кая Каллас.
Як повідомлялося, Естонія готує офіційне визнання Росії державою-терористом.