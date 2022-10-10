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Президентка Єврокомісії та прем’єрка Естонії разом звернулися до українців з кордону з РФ

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 16:50
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єрка Естонії Кая Каллас записали спільне звернення до українців у зв’язку з масованими ракетними ударами РФ, стоячи поруч з кордоном Євросоюзу та Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лідерки записали звернення, швидше за все, в естонській Нарві, що розташована фактично на кордоні з Росією. 

Урсула фон дер Ляєн сказала, що шокована й обурена ракетними ударами по українських містах. 

"Путінська Росія ще раз продемонструвала світу, за що вона виступає - за варварство і терор. Для відповідальних за це мають бути наслідки… Висловлюю щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українців цим не залякати. І українці знають, що ми будемо поруч з вами - стільки, скільки буде необхідно", - наголосила президентка Єврокомісії. 

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"Наше чітке послання українцям - ми підтримуємо вас усіма можливими способами. Що ми справді маємо зробити - це надати вам засоби ППО від союзників, щоб Україна могла захистити свої міста і цивільне населення. Тому що Росія явно почала ескалацію і б’є по цивільних. Наші думки з постраждалими. Ми - поруч з Україною", - сказала Кая Каллас. 

Як повідомлялося, Естонія готує офіційне визнання Росії державою-терористом.

Теми: війнаУкраїнаРосіяЄС
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