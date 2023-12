Президент Еврокомиссии и премьер Эстонии вместе обратились к украинцам с границы с РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Эстонии Кая Каллас записали совместное обращение к украинцам в связи с массированными ракетными ударами РФ, стоя рядом с границей Евросоюза и России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лидеры записали обращение, скорее всего, в эстонской Нарве, расположенной фактически на границе с Россией.

Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities.



Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror.



I know that Ukrainians will stay strong.



We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF