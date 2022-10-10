Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Президент Еврокомиссии и премьер Эстонии вместе обратились к украинцам с границы с РФ

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 16:50
скриншот

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Эстонии Кая Каллас записали совместное обращение к украинцам в связи с массированными ракетными ударами РФ, стоя рядом с границей Евросоюза и России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лидеры записали обращение, скорее всего, в эстонской Нарве, расположенной фактически на границе с Россией.

Урсула фон дер Ляйен сказала, что шокирована и возмущена ракетными ударами по украинским городам. 

"Путинская Россия еще раз продемонстрировала миру, за что она выступает - за варварство и террор. Для ответственных за это должны быть последствия... Выражаю искренние соболезнования нашим украинским друзьям. Я знаю, что украинцев этим не запугать. И украинцы знают, что мы будем рядом с вами - столько, сколько будет необходимо", - подчеркнула президент Еврокомиссии. 

ВИДЕО ДНЯ

"Наше четкое послание украинцам - мы поддерживаем вас всеми возможными способами. Что мы действительно должны сделать - это предоставить вам средства ПВО от союзников, чтобы Украина могла защитить свои города и гражданское население. Потому что Россия явно начала эскалацию и бьет по гражданским. Наши мысли с пострадавшими. Мы - рядом с Украиной", - сказала Кая Каллас. 

Как сообщалось, Эстония готовит официальное признание России государством-террористом.

Темы: войнаУкраинаРосcияЕС
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Эксперты ISW предположили, как Кремль использует Беларусь в войне против Украины

ВСУ ударили по вражеским ПВО и уничтожили более 170 захватчиков – ОК "Юг"

Байден пообещал Украине передовые системы ПВО

Автобусы и грузовики из оккупированного Крыма в Россию перевозят паромом – СМИ

видеоЖурналист УП Ткач заявил о препятствовании его профессиональной деятельности

картаЗалужный показал схему утренних ударов врага по Украине

Все новости...
война
Польша и Италия отреагировали на массированные удары РФ по украинским городам
Восстановление электроснабжения во Львовской области может продлиться более 24 часов – ОВА
В Кривом Роге взрывы второй раз за день
Последние новости
06:54
Эксперты ISW предположили, как Кремль использует Беларусь в войне против Украины
06:19
Враг ракетами атаковал Запорожье – ОВА
05:45
Россияне видят, как "сильно Путин ошибся" – руководитель спецслужбы Британии
04:48
Обстрелы россиян: на Сумщине погиб человек, еще четверо – ранены
03:52
Лукашенко подчинил КГБ Беларуси исключительно себе
02:58
Из-за массированного обстрела Украины Трасс потребует созвать лидеров НАТО
02:11
ВСУ ударили по вражеским ПВО и уничтожили более 170 захватчиков – ОК "Юг"
01:46
Украина разработала новое соглашение о безопасности со стороны Запада – СМИ
00:51
"Россия в очередной раз доказала, что является террористическим государством" – Кислица
00:20
На Сумщине электроснабжение восстановлено в двух районах – ОВА
Все новости...