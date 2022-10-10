Президент Еврокомиссии и премьер Эстонии вместе обратились к украинцам с границы с РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Эстонии Кая Каллас записали совместное обращение к украинцам в связи с массированными ракетными ударами РФ, стоя рядом с границей Евросоюза и России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лидеры записали обращение, скорее всего, в эстонской Нарве, расположенной фактически на границе с Россией.

Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities.



Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror.



I know that Ukrainians will stay strong.



We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF October 10, 2022

Урсула фон дер Ляйен сказала, что шокирована и возмущена ракетными ударами по украинским городам.

"Путинская Россия еще раз продемонстрировала миру, за что она выступает - за варварство и террор. Для ответственных за это должны быть последствия... Выражаю искренние соболезнования нашим украинским друзьям. Я знаю, что украинцев этим не запугать. И украинцы знают, что мы будем рядом с вами - столько, сколько будет необходимо", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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"Наше четкое послание украинцам - мы поддерживаем вас всеми возможными способами. Что мы действительно должны сделать - это предоставить вам средства ПВО от союзников, чтобы Украина могла защитить свои города и гражданское население. Потому что Россия явно начала эскалацию и бьет по гражданским. Наши мысли с пострадавшими. Мы - рядом с Украиной", - сказала Кая Каллас.

Как сообщалось, Эстония готовит официальное признание России государством-террористом.