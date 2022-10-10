Росіяни перезарядили кораблі з "калібрами" і готують авіацію – Кім
Понеділок, 10 жовтня 2022, 17:09
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти перезарядили "Калібри" в Чорному морі і готують свої літаки в Астрахані до нової атаки.
Джерело: Кім у своєму телеграм-каналі
Пряма мова: "Кораблі знову виходять у Чорне море. Перезарядили вони "Калібри. І готуються на зліт із Астрахані усі ці угруповання".
Деталі: Глава ОВА закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
За словами Кіма, Росія може продовжити удари по Україні.