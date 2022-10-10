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Росіяни перезарядили кораблі з "калібрами" і готують авіацію – Кім

Альона Мазуренко Понеділок, 10 жовтня 2022, 17:09
Росіяни перезарядили кораблі з калібрами і готують авіацію – Кім
ВІТАЛІЙ КІМ. ФОТО УП

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти перезарядили "Калібри" в Чорному морі і готують свої літаки в Астрахані до нової атаки. 

Джерело: Кім у своєму телеграм-каналі

Пряма мова: "Кораблі знову виходять у Чорне море. Перезарядили вони "Калібри. І готуються на зліт із Астрахані усі ці угруповання".

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Деталі: Глава ОВА закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

За словами Кіма, Росія може продовжити удари по Україні.

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Теми: обстрілРосіявійнаУкраїна
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