Россияне перезарядили корабли с "калибрами" и опять готовят авиацию – Ким

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты перезарядили "Калибры" в Черном море и готовят свои самолеты в Астрахани к новой атаке.

Источник: Ким в своем телеграм-канале

Прямая речь: "Корабли снова выходят в Черное море. Перезарядили они "Калибры. И готовятся на взлет из Астрахани все эти группировки".

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Детали: Глава ОВА призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

По словам Кима, Россия может продолжить удары по Украине.