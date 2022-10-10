Россияне перезарядили корабли с "калибрами" и опять готовят авиацию – Ким
Понедельник, 10 октября 2022, 17:09
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты перезарядили "Калибры" в Черном море и готовят свои самолеты в Астрахани к новой атаке.
Источник: Ким в своем телеграм-канале
Прямая речь: "Корабли снова выходят в Черное море. Перезарядили они "Калибры. И готовятся на взлет из Астрахани все эти группировки".
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Детали: Глава ОВА призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
По словам Кима, Россия может продолжить удары по Украине.
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