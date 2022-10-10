Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС на рік продовжить статус захисту для українських біженців

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 17:09
ЄС на рік продовжить статус захисту для українських біженців
Українська біженка у Польщі, фото NurPhoto via Getty Images

Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і надання захисту українським біженцям.

Про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон, пише "Європейська правда" із посиланням на австрійське видання OE24.

Правила будуть продовжені принаймні до березня 2024 року. Це буде зроблено рішенням Єврокомісії, окреме рішення країн ЄС в цьому випадку не потрібне.

Реклама:

Йоганссон зазначила, що сьогоднішні напади на українські міста показали важливість солідарності з Україною.

Вона також звернулася до тих українців, які хотіли б зараз повернутися до України. Вона нагадала, що для цього їм не потрібно відмовлятися від статусу тимчасового захисту в ЄС.

Натомість потрібно просто повідомити місцеву владу про своє повернення. Якщо пізніше знову доведеться виїжджати з України, їм завжди будуть раді у ЄС, сказала єврокомісар.

ВІДЕО ДНЯ

Невдовзі після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Спочатку правила діють протягом одного року, але можуть бути продовжені ще на два роки.

Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло та дозвіл на роботу.

За словами Йоханссон, близько 4,2 мільйона українців в ЄС зараз знаходяться під тимчасовим захистом.

Зокрема, близько 952 тисяч людей прибули до Німеччини з України в лютому-серпні цього року.

Теми: біженціЄСЄвропаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
біженці
Росіяни намагаються вербувати українських біженців при перетині кордону - спецслужби Латвії
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Чехія скоротила витрати на українських біженців
Останні новини
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
Усі новини...
Реклама: