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ЄС на рік продовжить статус захисту для українських біженців

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 17:09
Українська біженка у Польщі, фото NurPhoto via Getty Images

Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і надання захисту українським біженцям.

Про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон, пише "Європейська правда" із посиланням на австрійське видання OE24.

Правила будуть продовжені принаймні до березня 2024 року. Це буде зроблено рішенням Єврокомісії, окреме рішення країн ЄС в цьому випадку не потрібне.

Йоганссон зазначила, що сьогоднішні напади на українські міста показали важливість солідарності з Україною.

Вона також звернулася до тих українців, які хотіли б зараз повернутися до України. Вона нагадала, що для цього їм не потрібно відмовлятися від статусу тимчасового захисту в ЄС.

Натомість потрібно просто повідомити місцеву владу про своє повернення. Якщо пізніше знову доведеться виїжджати з України, їм завжди будуть раді у ЄС, сказала єврокомісар.

Невдовзі після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Спочатку правила діють протягом одного року, але можуть бути продовжені ще на два роки.

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Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло та дозвіл на роботу.

За словами Йоханссон, близько 4,2 мільйона українців в ЄС зараз знаходяться під тимчасовим захистом.

Зокрема, близько 952 тисяч людей прибули до Німеччини з України в лютому-серпні цього року.

Теми: біженціЄСЄвропаУкраїна
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